"No tienen nada contundente", dice pandillero capturado por ataque a PNC

Cuatro terroristas del Barrio 18 fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18, luego de audiencia de motivos de detención.

De los pandilleros del Barrio 18 capturados luego de los ataques a la Policía Nacional Civil (PNC) del pasado 18 de enero, cuatro fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18.

Los cuatro pandilleros fueron capturados en Chinautla y zona 13 capitalina. Durante su detención les localizaron armas de fuego y otros ilícitos.

Previo a su traslado, los terroristas, respondieron preguntas de medios de comunicación.

"¿Qué les indicaron al momento de su captura?", les preguntó el fotoperiodista Wilder López, a lo que y uno de ellos respondió: "Andábamos matando puercos".

Acto seguido les consultan sobre los delitos imputados y los terroristas dijeron: "asesinato". Luego, uno de ellos aseguró: "no tienen nada contundente".

¿Qué les indicaron al momento de su captura?

"Andábamos matando puercos", responde uno de los pandilleros del Barrio 18 capturado por ataques a PNC. pic.twitter.com/TeFeTXemzA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

Los pandilleros capturados fueron identificados como:

William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio";

Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias "Estiloso";

Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias "Hueso".

Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20, alias "Durman"

Su traslado se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad.

La audiencia de primera declaración quedó para el 22 de enero.

Así trasladan a terroristas del Barrio 18 hacia el Preventivo de la zona 18.



Fueron capturados tras ataques a la PNC.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/FdPAkIFkdT — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

A raíz de los ataques en contra de la PNC, fallecieron nueve agentes.