"No tienen nada contundente", dice pandillero capturado por ataque a PNC

  • Por Dulce Rivera
19 de enero de 2026, 11:22
Uno de los pandilleros capturados tras ataque a la PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Cuatro terroristas del Barrio 18 fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18, luego de audiencia de motivos de detención. 

Te interesa: Esposados de pies y manos: así trasladan a capturados por atacar a PNC

De los pandilleros del Barrio 18 capturados luego de los ataques a la Policía Nacional Civil (PNC) del pasado 18 de enero, cuatro fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18.

Los cuatro pandilleros fueron capturados en Chinautla y zona 13 capitalina. Durante su detención les localizaron armas de fuego y otros ilícitos.

Previo a su traslado, los terroristas, respondieron preguntas de medios de comunicación. 

"¿Qué les indicaron al momento de su captura?", les preguntó el fotoperiodista Wilder López, a lo que y uno de ellos respondió: "Andábamos matando puercos".

Acto seguido les consultan sobre los delitos imputados y los terroristas dijeron: "asesinato". Luego, uno de ellos aseguró: "no tienen nada contundente". 

Los pandilleros capturados fueron identificados como: 

  • William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio";
  • Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias "Estiloso";
  • Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias "Hueso".
  • Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20, alias "Durman"

Su traslado se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad. 

La audiencia de primera declaración quedó para el 22 de enero.

A raíz de los ataques en contra de la PNC, fallecieron nueve agentes.

