Esposados de pies y manos: así trasladan a capturados por atacar a PNC

Cuatro terroristas del Barrio 18 fueron enviados a prisión provisional, luego de darles motivos de detención.
En un juzgado de turno se desarrolló la audiencia de motivos de detención en contra de cuatro terroristas del Barrio 18, capturados, tras los ataques armados en contra de la Policía Nacional Civil durante el domingo 18 de enero.
Se trata de
- William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio";
- Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias "Estiloso";
- Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias "Hueso".
- Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20, alias "Durman"
El juez de turno les indicó por qué fueron capturados y programó para el próximo 22 de enero la audiencia de primera declaración.
Así fue el traslado
Tras la audiencia, el juez ordenó que fueran enviados al Centro Preventivo para Varones en la zona 18, en donde deberán permanecer hasta la primera declarción.
Agentes del Sistema Penitenciario hicieron el traslado bajo fuertes medidas de seguridad.
Los cuatro hombres portaban vestimenta color negro y esposas de pies y manos.
Los cuatro pandilleros fueron capturados en Chinautla y zona 13 capitalina. Acusados de los hechos armados, durante su detención les localizaron armas de fuego y otros ilícitos.
A raíz de los ataques en contra de la PNC fallecieron nueve agentes.