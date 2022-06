Giammattei: "Nosotros somos atacados porque somos un país conservador"

Según el presidente Giammattei, el país es atacado debido a que es conservador en relación a la protección de la vida y la familia.

Alejandro Giammattei, presidente de la República aseguró que Guatemala es un país atacado, debido a que es "conservador", en relación a la protección de la vida.

"En primer lugar, nosotros somos un país Provida, de hecho fuimos declarados la Capital Iberoamericana por la Vida y la Familia, por la política pública de la Vida y la Familia que recientemente pusimos en vigor este año (...) Nosotros somos atacados, porque somos un país conservador", afirmó Giammattei.

Según el mandatario, el país es atacado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por haber firmado el Consenso de Ginebra.

"Nosotros vemos que lo que promulgó el departamento de Estado coincide con lo que la CIDH acaba de ponernos en el capítulo 4B, a la misma altura de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cosa que insisto, ni por asomo es cierto. Esa política pública ha sido una de las mayores discrepancias con el Gobierno de los Estados Unidos, que prefiere otro tipo de libertades, en donde se promueve el aborto", aseveró Giammattei.

En desacuerdo por el aborto

El presidente Giammattei dijo que a pesar de que no esté de acuerdo con Estados Unidos en relación al tema del aborto, pide que se le respete que en Guatemala no está permitido.

"Esa sería la súplica que le hace el Gobierno de Guatemala al Gobierno de los Estados Unidos, es trabajemos como amigos, trabajemos con una agenda en común. Podemos pensar diferente en cuanto al aborto, por ejemplo. Podemos pensar diferente, pero que me respeten a mí, que aquí no se permite el aborto. Yo respeto que en allá en los Estados Unidos, en algunos estados se pueda hacer, no me meto en eso", indicó el mandatario durante una entrevista con The Global Liberty Alliance.