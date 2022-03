Novio de una de las estudiantes atacadas en Petén rompe el silencio (video)

El novio de Daniela Rivera negó haber participado en el ataque armado contra las estudiantes e indicó que la joven le había comentado que era víctima de amenazas pero no le detalló por parte de quién.

EN CONTEXTO: El relato de la madre de la joven asesinada afuera de un colegio

El lunes 14 de marzo se produjo un ataque armado en el que dos estudiantes que salían del colegio Santa Cruz, en la Libertad Petén, fueron atacadas a balazos.

Una de ellas, identificada como Sheny Magaly Hernández de 20 años murió a su ingreso al hospital en Petén. Mientras que la otra adolescente, Dayri Daniela Rivera de 17 fue gravemente herida y trasladada vía aérea hacia la ciudad de Guatemala, para que fuera atendida en el Hospital Roosevelt.

La tarde del incidente de violencia, la madre de la víctima mortal, comentó que le habían informado que uno de los presuntos responsables de disparar en contra de las jóvenes era el novio de Rivera, aseguraban testigos.

Posteriormente, en redes sociales se compartieron imágenes del novio de Rivera, llamado Eduardo Salazar, quien negó la vinculación con el incidente de violencia y aseguró que se encontraba en otro lugar cuando el crimen ocurrió.

Asegura ser inocente

Según Salazar, durante el ataque armado él se encontraba en su trabajo en una pizzería que pertenece a su abuela y en dicho lugar están construyendo, por lo que tiene de testigos a los albañiles y a sus hermanos.

"Yo sé que soy inocente, estoy más preocupado por la vida de mi novia, yo a ella la amo, le tengo un gran cariño yo sería incapaz de hacerle algo a ella. A la hora que pasaron esos hechos yo me encontraba en mi trabajo", aseguró el Salazar.

De acuerdo con el novio de la joven, un amigo le avisó de los sucedido y él acudió en su motocicleta al hospital, para intentar ver a las jóvenes. Sin embargo no se lo permitieron.

"Está la cámara de la farmacia, una venta de teléfonos que está allí, prácticamente se mira desde la cámara la hora que yo entro tipo 2 y media, es la última hora que yo entré para mi casa. Y a la hora que un amigo me avisó (...) cuando salí agarré directamente para el centro de salud", relató Salazar.

El novio de la joven también negó conocer al otro hombre que están señalando de conducir el vehículo en el que se habría cometido el ataque armado contra la estudiantes.

"Yo no tengo ninguna relación con él, yo no lo conozco solo lo he visto por fotos nada más", afirmó Eduardo.

También relató que se presentó al Ministerio Público (MP) para rendir su declaración al respecto y entregó su aparato telefónico para que este sea revisado por las autoridades.

Esto fue lo que dijo a un medio de comunicación local: