Novio de Regina Blandón responde a las críticas por ser 14 años mayor que ella

Regina Blandón acaparó la atención de medios e internautas al presentar en redes sociales a su novio, el actor de teatro Martin Altomaro, lo cual generó una ola de críticas.

Dicha relación fue duramente criticada ya que él tiene 46 años, mientras que ella, 32. Además, ambos empezaron a salir solo unos meses después de haberse divorciado.

Tras estos comentarios, el mismo Martín salió a defender su relación con la actriz, durante una entrevista sobre su nueva película "Soy tu fan", que se estrenará este jueves 8 de septiembre.

La pareja se lleva 14 años de diferencia. (Foto: Instagram)

Altomaro fue cuestionado sobre el filme que protagoniza junto a Ana Claudia Talancón, pero este no dudo en aprovechar para responder a la gente que habla de su vida privada.

"A nosotros eso no nos preocupa. En el amor no hay edad", dijo el actor, reiterando que las críticas no les afecta, pues están más enamorados que nunca.

Presume su amor

La actriz de "La familia P. Luche" ha compartido en sus redes sociales, varios momentos junto a su novio. Y es que la pareja también sorprendió, pues Blandón está a poco de cumplir el año de haberse divorciado.

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, la actriz se sinceró sobre sus sentimientos y habló del tema.

"Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma", expresó.