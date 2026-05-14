Así fue el ataque mortal de abejas que sufrió magistrada en México (video)

Un video muestra cómo la magistrada se llena de abejas y lucha por quitarlas de encima.
EN CONTEXTO: Fallece magistrada tras ataque de abejas en México
Oyuki Ramírez Burciaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, murió luego sufrir múltiples picaduras de abejas en el municipio de Guadalupe.
El ataque ocurrió mientras la funcionaria presenciaba un encuentro deportivo.
Un mujer que estaba estacionada en la unidad deportiva, captó el momento del incidente.
Las imágenes muestran cómo Ramírez se llena de abejas, junto con otra persona. Ambos intentan quitarse a los insectos del cuerpo, pero es imposible.
Al lugar llega una ambulancia y una patrulla. Ramírez busca la forma de ser auxiliada pero todo resulta en vano.
Minutos después, la ambulancia se retira del lugar.
Mira las impactantes imágenes:
Oyuki, de 45 años de edad, sufrió picaduras en el torso y el rostro, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatecas, donde finalmente falleció tras nueve días hospitalizada.
Ramírez Burciaga ganó la elección de Magistraturas del TSJEZ por el principio de mayoría relativa, para ocupar el segundo cargo de la Primera Sala Penal.