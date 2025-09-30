Nueva etapa: Nicole Kidman y Keith Urban se separan

Nicole Kidman afronta un nuevo capítulo en su vida, con la mirada puesta en su carrera y su familia.
La actriz australiana se encuentra oficialmente soltera tras confirmar su separación de su esposo, el cantante country, tras dos décadas de relación en la que criaron con mucho amor a sus dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.
Considerado uno de los matrimonios más sólidos entre estrellas, Nicole Kidman y Keith Urban comenzaron su relación en 2005 y, un año después, consolidaron su relación al casarse en Sídney.
Romances mediáticos:
La carrera de Kidman ha estado marcada por múltiples relaciones mediáticas. En los 80, al inicio de su trayectoria en la industria, mantuvo un noviazgo por tres años con el actor Tom Burlinson, con quien trabajó en la película Windrider.
También vivió un romance con Marcus Graham, con quien terminó un poco después de conocer a Tom Cruise, la relación más comentada de Nicole, con quien se casó en 1990 y se divorció en 2001.
Más tarde, la actriz tuvo un romance pasajero con el rapero Q-Tip y, posteriormente, un noviazgo con el músico Lenny Kravitz, con quien se comprometió en secreto; sin embargo, no llegó a concretarse su matrimonio.