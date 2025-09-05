La nueva fecha de canonización de Carlo Acutis

-

El Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis en una ceremonia donde será inscrito en el Registro de los Santos.

En junio, en su primer Consistorio Ordinario Público para la Canonización de algunos Beatos, el Papa León XIV decretó que los jóvenes Pier Giorgio Frassati y Acutis serán canonizados el domingo 7 de septiembre.

Los Beatos Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza María Poloni, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, María Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo serán canonizados el domingo 19 de octubre de 2025.

Debido al fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, la fecha de canonización de los dos jóvenes cambió.

Acutis fue beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, la fecha establecida habría sido el 27 de abril, segundo domingo de Pascua, también conocido como de la Divina Misericordia, en el marco del Jubileo de los Adolescentes, sin embargo no se pudo desarrollar.

Acerca de Carlo Acutis

Nacido el 3 de mayo de 1991, fue un joven italiano que desde temprana edad vivió un profundo amor a Dios, con una especial devoción por los milagros eucarísticos, estos fueron compilados en una exposición digital que difundió a través de Internet.

Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años debido a la leucemia. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020.

