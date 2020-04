La nueva y polémica foto de perfil de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cambió la fotografía en su perfil de Twitter para asegurar que se encuentra en su país y no en el extranjero como asegura un rumor que se esparció por el vecino país.

El mandatario salvadoreño compartió la polémica imagen en donde se ve a él sobre una especie de nave espacial. Aseguró, a modo de sacarsmo, que desmiente "el rapto por extraterrestres".

#NewProfilePic pic.twitter.com/oXxXcLE1Lf — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2020

Antes de colocar la polémica imagen, Bukele compartió otra fotografía de él en su despachó y publicó: "Los rumores sobre mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados”.

Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados... pic.twitter.com/lBlYL8qRUN — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2020

Además, recordó que ha realizado cuatro cadenas nacionales durante las últimas semanas. De igual manera, indicó que el aeropuerto se encuentra cerrado y retó a quienes dispersaron el rumor, que revisaran las salidas de los aviones que entran y salen del país.

“Ya no saben con qué atacar están cayendo en el ridículo”, compartió en la red social de Twitter. Por lo que pidió a sus opositores a que en lugar de inventar rumores, mejor se dediquen a ayudar a los vulnerables ante la crisis sanitaria por COVID-19.