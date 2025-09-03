Nuevo botiquín de auxilio para mascotas en Guatemala

-

Con su botiquín veterinario, Happy Pets busca preparar a dueños de mascotas para actuar rápido ante vómitos, heridas o intoxicaciones.

LEE TAMBIÉN: Agricultores ven en el arándano un nuevo mercado rentable

Por siete años, la veterinaria Brendi Cajas ha dedicado su trabajo al cuidado de perros y gatos.

Desde la clínica Happy Pets, de la que es fundadora, impulsa una iniciativa innovadora: un botiquín veterinario de emergencias diseñado para atender a las mascotas en los momentos más críticos.





El botiquín incluye un manual con instrucciones claras para que los dueños puedan iniciar un tratamiento de primeros auxilios en casa. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

La idea nació tras recibir constantes llamadas, incluso de madrugada, de personas que no sabían cómo actuar cuando sus animales presentaban vómitos, diarreas, envenenamientos o lesiones.

"Me llamaban para preguntarme qué hacer, y pensé que lo mejor era preparar un recurso que les permitiera a las personas ganar tiempo antes de acudir al veterinario", explicó Cajas.





El botiquín puede hacer la diferencia en casos de intoxicación, heridas o lesiones oculares. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El botiquín incluye un manual con instrucciones para que los dueños puedan iniciar un tratamiento de primeros auxilios en casa, mientras buscan atención profesional.

Primer paso

Entre los insumos se encuentran agua oxigenada, suero, probióticos, gasas y carbón activado, además de una guía práctica sobre el uso de cada medicamento según la emergencia.

Cajas asegura que este recurso puede hacer la diferencia en casos de intoxicación, heridas o lesiones oculares. No obstante, enfatiza que el botiquín es un primer paso y que la consulta veterinaria nunca debe omitirse.





La veterinaria enfatiza que el botiquín es un primer paso y que la consulta veterinaria nunca debe omitirse. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

"El propósito es que los papás perrunos y gatunos estén preparados. Los perritos son parte de la familia y hay que cuidarlos", señaló la especialista en salud animal.

El botiquín veterinario puede adquirirse a través de la página de Instagram de @happypetsgt.