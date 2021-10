El nuevo rostro de Tom Cruise que causó polémica

El nuevo rostro de Tom Cruise ha generado controversia entre sus seguidores.

Tom Cruise acaparó los reflectores al asistir al juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.

La presencia del actor en las gradas no pasó desapercibida, pero lo que llamó la atención fue su rostro, pues luce completamente diferente.

Varias fotografías del actor de Hollywood se viralizaron de inmediato en redes sociales y se ve claramente que el actor luce hinchado de sus mejillas.

Aunque se le ve sonriente y a gusto disfrutando del juego, sus seguidores comenzaron a especular que pudo haberse sometido a un tratamiento estético.

Lluvia de críticas

Los internautas por su parte, no desaprovecharon la oportunidad para comentar lo que posiblemente le había ocurrido en el rostro al intérprete de la saga de "Misión Imposible".



¿Qué pasó con la cara de Tom Cruise ??? Implantes ¿Demasiadas patatas fritas?, escribió una usuaria de Twitter.

Espera. ¿¿¿Ese realmente era Tom Cruise???, se leía en otro mensaje.

¿Qué le has hecho a tu hermosa cara? !!!! ¡Me decepcionó muchísimo cuando te vi en las gradas en el juego de los Dodgers! ¡¡¡¡DEJA de ponerte basura en la cara, por favor !!!! ", lamentó otro seguidor.

No obstante, hubo quienes lo defendieron y dijeron que su aspecto físico solamente era una prueba de que estaba envejeciendo.

Pero hasta el momento no se sabe con certeza si acudió a realizarse algún arreglo estético o es un cambio natural a sus 59 años.

Lo que sí es cierto es que estuvo saludando a sus seguidores y mostrando su felicidad ante las cámaras que lo lograron captar.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

Otros artistas

Cruise no sería el primer actor que se ve envuelto en este tipo de polémica, pues en abril de 2021, Zac Efron se hizo viral por una fotografía en donde aparece con pómulos más pronunciados.

Hace unas semanas Ricky Martín también sorprendió por lucir extraño, pero en su caso explicó que sufrió de una reacción alérgica.