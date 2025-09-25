Así se ve la guerra por Pandora que inicia en "Avatar 3"

El nuevo adelanto de la tercera entrega de la franquicia más taquillera en la historia del cine ha sido lanzado por 20th Century Studios.

El avance de Avatar: fuego y cenizas muestra a Jake Sully (Sam Worthington) y su familia enfrentándose por primera vez a una intensa guerra contra una nueva tribu Na'vi que venera el fuego.

20th Century Studios presenta un avance cargado de acción y emoción. (Foto: X)

El conflicto entre tribus promete cambiar para siempre el destino de su mundo, sobre todo ahora que han descubierto la posibilidad de que los humanos puedan habitarlo sin necesidad de equipo especial.

Jake Sully y Neytiri deberán enfrentar el poder de una tribu que venera el fuego. (Foto: X)