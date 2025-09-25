Versión Impresa
Así se ve la guerra por Pandora que inicia en "Avatar 3"

25 de septiembre de 2025, 09:44
El nuevo adelanto de "Avatar: fuego y cenizas" revela la mayor batalla de Jake Sully y su familia. (Foto: X)

El destino y supervivencia de los Na'vi se pondrá a prueba en Avatar 3.

El nuevo adelanto de la tercera entrega de la franquicia más taquillera en la historia del cine ha sido lanzado por 20th Century Studios.

El avance de Avatar: fuego y cenizas muestra a Jake Sully (Sam Worthington) y su familia enfrentándose por primera vez a una intensa guerra contra una nueva tribu Na'vi que venera el fuego.

20th Century Studios presenta un avance cargado de acción y emoción. (Foto: X)
El conflicto entre tribus promete cambiar para siempre el destino de su mundo, sobre todo ahora que han descubierto la posibilidad de que los humanos puedan habitarlo sin necesidad de equipo especial.

Jake Sully y Neytiri deberán enfrentar el poder de una tribu que venera el fuego. (Foto: X)
Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco retoman sus papeles.

A ellos se les suman Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis, quienes darán vida a nuevos personajes. La cinta llegará a los cines el 19 de diciembre próximo.

