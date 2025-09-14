OEA enviará Misión para acompañar la elección del Fiscal General y magistrados

-

La OEA enviará Misión a Guatemala para acompañar elección del Fiscal General y magistrados de alto nivel.



La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una nueva Misión Especial a Guatemala, con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Esta sigue al trabajo realizado en 2024, cuando la OEA observó el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras cortes.

Durante su estadía, la Misón se enfocará en acompañar procesos de elección de autoridades entre estas la elección de magistrados de tribunal Supremo Electoral. (Foto: Archivo/Soy502)

El Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, informó que tres expertos internacionales fueron designados para integrar esta misión: María Paulina Aguirre, de Ecuador; Carlos Ayala Corao, de Venezuela; y Marcela Ríos Tobar, de Chile. Ramdin destacó que la experiencia de estos profesionales garantizará un acompañamiento técnico e imparcial en procesos clave para el país.

María Paulina Aguirre: Abogada y ex presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.

Carlos Ayala Corao: Abogado especializado en derechos humanos y ex presidente de la CIDH.

Marcela Ríos Tobar: Socióloga, politóloga y ex ministra de Justicia de Chile.

Secretaría General designa a miembros para integrar la Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democrática en #Guatemala



ℹ️https://t.co/KlRjvyXYmA pic.twitter.com/8EvW3HrfY5 — OEA (@OEA_oficial) September 12, 2025

Según el comunicado, la Misión llegará a Guatemala en las próximas semanas, donde acompañará procesos importantes como la elección del Fiscal General, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y el Contralor General de Cuentas.

También promoverá el diálogo con diversos sectores de la sociedad para fortalecer la institucionalidad democrática.

Este proyecto se realiza a invitación del Gobierno de Guatemala y bajo el marco de la resolución OEA/AG/RES.2766, que promueve la democracia en la región, explicaron las autoridades.