Así está el precio de los combustibles en Guatemala

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) registró una ligera baja precios en la gasolina y el diésel. Según el monitoreo oficial, la Gasolina superior, en modalidad de autoservicio, sigue costando menos de Q30 por galón.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió el informe de los precios de los combustibles realizado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), actualizado al 27 de octubre y actualizó el costo por galón de la gasolina y el diésel que se distribuye en las gasolineras del país.
El monitoreo realizado por la DGH, desaca que los precios de los combustibles registraron una disminución, en comparación con los valores obtenidos el 21 de octubre pasado.
En las estaciones de autoservicio, los precios promedio actualizados al 27 de octubre son los siguientes:
- Gasolina superior - Q28.32
- Gasolina regular - Q26.83
- Diésel - Q25.36.
En cuanto al gas licuado de petróleo, el MEM reporta que los precios continúan a la baja desde el 21 de agosto.
Los valores vigentes a nivel nacional son:
- Gas propano de 25 libras Q110.00
- Gas propano de 35 libras Q154.00
- Gas propano de 40 libras Q176.00
- Gas propano de 100 libras Q440.00