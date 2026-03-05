¡Lucha por su vida! Identifican a víctima de ataque armado en zona 7

Iba hacia su casa cuando fue interceptado por hombres desconocidos.
EN CONTEXTO: Ataque armado se registra frente a centro educativo en zona 7
Héctor Cornelio Girón Miranda, de 44 años, resultó con varias heridas de bala, una de ellas en la cabeza, luego de ser atacado en la 6a. avenida y 13 calle, colonia Landívar, zona 7.
Bomberos Municipales lo trasladaron al Hospital Roosevelt, donde lucha por su vida.
Según familiares, Girón regresaba en bicicleta a su casa cuando fue interceptado por dos hombres, quienes le dispararon y luego escaparon por un barranco del sector.
El área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron recorridos en busca de los presuntos responsables del hecho criminal.
El ataque se registró cerca de un establecimiento educativo, los socorristas indicaron que no habían estudiantes afuera.
Técnicos del Ministerio Público embalaron siete casquillos en el lugar del incidente y entregaron a la familia el vehículo luego de tomarle muestras por tener manchas de sangre.