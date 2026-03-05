Extraditan al “Chepío”, señalado de liderar una estructura de narcotráfico

"Chepío" fue trasladado a Estados Unidos, país que lo busca por delitos de narcotráfico, tras aceptación de cargos.
EN CONTEXTO: Capturan a "Chepío" requerido en extradición por narcotráfico
Elmer Antonio Pacán Barrios, alias "Chepío" fue extraditado este 5 de marzo a Estados Unidos al ser requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.
"Chepío" deberá comparecer ante la Corte del Distrito Este de Texas, ya que figura como el extraditable 32 del año pasado, capturado el 15 de noviembre, en Santa Cruz del Quiché, Quiché, informó el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Esta persona es señalada de ser uno de los líderes de una estructura de narcotráfico que operó entre 2017 y 2024 y coordinó envíos de cocaína hacia EE. UU.
Según indicaron las autoridades, la organización tenía base en Los Amates, Izabal, desde donde coordinaban el traslado de droga. Pacán Barrios aceptó cargos, lo que agilizó su proceso de extradición hacia el país norteamericano.
Su traslado a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) fue realizado por el grupo élite del Sistema Penitenciario con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), agregó el Mingob.