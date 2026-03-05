¡Bus escolar volcado! Accidente deja un menor fallecido y varios heridos

Varios menores de edad han quedado heridos luego de que el bus escolar se accidentara este jueves 5 de marzo.
Un bus escolar con varios estudiantes a bordo terminó volcado tras sufrir un accidente de tránsito en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes arribaron a lugar para asistir a los menores de edad, quienes fueron víctimas de este percance vial.
Los socorristas han confirmado que uno de los estudiantes falleció en el lugar tras el accidente, mientras que otros 15 menores han sido trasladados con heridas a distintos centros asistenciales.
De momento, el cuerpo de bomberos continúa con las labores en el lugar, ya que habría personas atrapadas entre los hierros retorcidos del autobús.