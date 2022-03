La OMS da luz verde al molnupiravir, primera píldora contra el Covid-19 y la Merck anuncia donación a países en desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud actualizó (OMS) su guía de tratamientos contra el Sars-Cov-2 y ha incluido el Molnupiravir de la farmacéutica Merck, la primera píldora contra el Covid-19.

"Este es el primer medicamento antiviral oral que se incluye en las pautas de tratamiento para Covid-19. Como se trata de un medicamento nuevo, hay pocos datos de seguridad. La OMS recomienda el monitoreo activo de la seguridad de los medicamentos, junto con otras estrategias para mitigar los daños potenciales", advierte en un comunicado.

La entidad hace énfasis que, debido a estas preocupaciones y lagunas de datos, el molnupiravir debe administrarse solo a pacientes con Covid-19 no grave con el mayor riesgo de hospitalización. Es por ello que recomienda que los niños y las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir el medicamento.

Así es el tratamiento

Bajo el cuidado de un proveedor de atención médica, molnupiravir, una tableta oral, se administra en cuatro tabletas (800 mg en total) dos veces al día durante cinco días; dentro de los 5 días del inicio de los síntomas. Usado lo antes posible después de la infección, puede ayudar a prevenir la hospitalización.

La recomendación se basa en nuevos datos de seis ensayos controlados aleatorios con 4,796 pacientes. Este es el conjunto de datos más grande sobre este medicamento hasta el momento, puntualiza la OMS.

Médicos Sin Fronteras alertó ya en 2021 de que un tratamiento de cinco días con molnupiravir a precios de mercado puede costar unos 700 dólares, aunque si se desarrollara con genéricos alternativos, que por ejemplo, ya se fabrican en India, podría bajar a 20 dólares.

Donación de farmacéutica

Por su parte, la Merck ha emitido un anuncio en su red social donde informa de la donación de cien mil terapias para refugiados en países de ingresos bajos y medios, así como los afectados por la guerra en Ucrania.

"Merck se ha comprometido a donar 100,000 cursos de nuestra terapia de investigación Covid-19 a Direct Relief, una organización mundial de ayuda humanitaria, para su distribución a refugiados en países de bajos y medianos ingresos, incluidas las personas afectadas por el conflicto en Ucrania", dice el mensaje.