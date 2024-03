El influencer de turismo en TikTok que fue diputado y acusado por plazas fantasma

-

Aleksander Castillo fue diputado en el Congreso por el extinta agrupación PP de 2012 a 2016, señalado en un caso de corrupción y ahora es influencer en las redes sociales.

OTRAS NOTICIAS: El puente que costó Q10 millones y que está vinculado al diputado Allan Rodríguez

Con una gorra blanca, playeras y mostrando diferentes lugares de Quetzaltenango, así se observa al exdiputado Amílcar Aleksander Castillo Roca, quien durante la administración del Partido Patriota (PP) fue una pieza clave en el Congreso al ser uno de los operadores de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Castillo, quien en ese momento era conocido como "El Patán", fue uno de los 29 diputados señalados por Alejandro Sinibaldi como receptores y distribuidores de sobornos en el Caso Odebrecht.

Además, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, lo incluyeron en el Caso Plazas Fantasma del Congreso en donde lo señalaron de la contratación sin ninguna justificación de 16 personas para su oficina y de tres más que cobraban el salario, pero nunca llegaron a trabajar.

Por este último caso, Castillo fue detenido en marzo de 2017 y permaneció en la prisión de Matamoros durante nueve meses. Tiempo que calificó como "una etapa muy dura para su vida y la de su familia".

Sin embargo, ahora sigue siendo una figura pública, pero ya no como político, sino por influencer en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde posee un canal de información turística de lugares desconocidos de Quetzaltenango.

#salcajaquetzaltenango #quetzaltenango #diversion #piscinas #lanchas #alekscastillo #fypシ゚viral #2024 @acastilloguate La LAGUNETA de SALCAJÁ, un lugar para diversión y compartir con amigos y la familia ⛵️‍♀️ #salcaja #conociendoquetzaltenango Gracias a las sugernecias de: @Jeshua Rodas @Rodrigo @Wilson García @Ismra VO @Marielita_Ramirez @marvin de leon @Sucely Chigüil @Alex Gramajo ♬ sonido original - Aleks Castillo

Castillo aseguró a Soy502 que más que convertirse en un influencer, su intención es dar a conocer los lugares turísticos de tres departamentos del Occidente del país: Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá.

Ello con el fin de impulsar más adelante un proyecto de turismo local, pero para personas de ingreso medio y bajo. Incluso, aseguró que existen algunos lugares que ha promocionado donde la entrada tiene un costo de 5 quetzales, pero muy pocas personas conocen, por lo que casi nadie acude a pesar de ser muy lindos.

La intención es impulsar el proyecto turístico a finales de este año, pero, por ahora, quieren dar a conocer los lugares. "Para todo hay que hacer una base", dijo.

"Ya no más política"

Según Castillo, después del proceso penal en su contra que lo llevó nueve meses a prisión, decidió alejarse de la política. "De todo, uno esto sale con más prudencia, más sabiduría y más paz", acotó.

El 22 de marzo de 2017 el exdiputado Aleksander Castillo fue capturado junto a otros cuatro congresistas por el caso de Plazas Fantasma en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, en el proceso electoral de 2023 fue el encargado de promover en Quetzaltenango al partido político Cabal que impulsó sin éxito a Edmond Mulet a la presidencia, pero, al no cumplir las expectativas, se retiró luego de la Primera Vuelta Electoral, detallaron en esa agrupación política.

El exdiputado negó su participación en Cabal, aunque reconoció que acompañó a la agrupación política en Quetzaltenango, porque su "cuñado" se estaba postulando como candidato, pero "tuvo problemas con el partido y se retiró, igual que yo", dijo.

"Ya no estoy involucrado en la política. Me alejé del escenario... Pensé mucho en hacer esto de los TikTok para que no me vieran, pero lo que estamos haciendo es bueno para el turismo interno", manifestó.

Entre plazas y sobornos

El 22 de marzo de 2017, la CICIG y el FECI revelaron la captura de varios exdiputados y diputados en ese momento, más otras órdenes de captura emitidas como seguimiento al Caso Plazas Fantasma en el Congreso, en donde se vieron involucrados todos los integrantes de las Junta Directivas de 2014 a 2015 y de 2015 a 2016.

A Castillo se le señaló de haber "solicitado sin justificación" la contratación de 16 personas que estaban acreditadas en su oficina, en su mayoría asesores contratados en el renglón 022 con salarios que oscilaban entre los 7,500 y 20 mil quetzales mensuales; así como tres personas que cobraban un salario y no asistieron a sus labores en el Legislativo.

Este caso fue sobreseído en septiembre de 2022 por la jueza Claudette Dominguez, por lo que los 11 implicados quedaron en libertad. No obstante, el 25 de octubre del 2023, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió reactivarlo, por lo que aún están a la espera de la audiencia para que se establezca si los señalados enfrentarán juicio.

Mientras que en una de sus declaraciones, el excandidato a la presidencia del PP y exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, realizó un listado de todos los que habría contribuido en la recepción y distribución de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ente los que se encontraba Aleksander Castillo, quien ahora es influencer de turismo.