Oscar Isaac y Bustamante apelan por la "ley de cine" en Guatemala

La revista estadounidense "Variety" destacó el apoyo de Oscar Isaac y Jayro Bustamante para la aprobación de la "ley de cine" en Guatemala, que busca promover, financiar y regular la industria cinematográfica nacional, mediante la creación del Instituto Guatemalteco de Cine y un fondo de fomento.

El actor Oscar Isaac y el cineasta Jayro Bustamante se suman al impulso internacional para respaldar la primera ley de cine en Guatemala, una iniciativa que el Congreso de la república discutirá en su fase final el 10 de marzo y el medio especializado destacó el apoyo de los guatemaltecos en este hecho histórico.

Acerca de la ley de cine

El país no cuenta con una legislación para la realización de producciones en el país y la Iniciativa 5906, podría cambiar esto, con un marco legal que respalde a los involucrados, entre ellos ambas personalidades que ya son conocidas en Hollywood.

"Si queremos dejar de perder nuestro talento y nuestras historias, esta ley es esencial. Hasta ahora, quienes nos hemos destacado en las artes hemos sido la excepción, no la regla. Lo que realmente importa es normalizar la idea de que el país debe apoyar activamente a sus industrias culturales. Quienes hemos encontrado una voz en el cine hoy lo hemos hecho en gran medida gracias al apoyo de las industrias cinematográficas extranjeras, declaró Bustamante a Variety.

La iniciativa contempla la creación de un Instituto Guatemalteco de Cine, un Fondo de Promoción Cinematográfica, una Comisión Fílmica que funcione como ventanilla única para las producciones internacionales, una Cinemateca Nacional y una Escuela Nacional Superior de Cine, también se incluye el cobro de un dólar adicional en cada boleto aéreo cuyo destino sea Guatemala.

Debido a la falta de una ley que respalde una sana industria en el país, muchas producciones prefieren filmar en países como Costa Rica, república Dominicana que acaba de iniciar su ley de cine, Panamá o México. La lucha por la creación legal lleva 2 décadas en el país.

Cines de Guatemala se pronuncian

Guillermo Zea, representante de la Gremial de Exhibidores Cinematográficos de Guatemala, en formación (E.F.) afirmó que desea ser incluida como parte de la ley de cine.

"Nuestra Gremial (E.F.) celebra todo esfuerzo que busque fortalecer la industria cinematográfica nacional, pues ampliar la oferta de contenido en las carteleras es positivo para el público y para el ecosistema cultural, sin embargo, lamenta que en la redacción de la iniciativa de Ley de Cine (5906) no se haya considerado la participación de nuestro sector. Esto nos ha impedido aportar criterios técnicos indispensables y como resultado, el texto actual contiene disposiciones que, lejos de impulsar la cinematografía, la ponen en riesgo".

"Un ejemplo de ello es el impuesto de Q2 por cada entrada de cine, que, en lugar de incentivar la asistencia, encarece la experiencia y desincentiva al consumidor. Tras la pandemia, la recuperación de la taquilla ha sido lenta y la asistencia aún no alcanza niveles pre-pandemia; imponer un nuevo gravamen en este contexto, además de generar una posible doble tributación (pues ya se paga ISR sobre la taquilla), amenaza directamente a otros eslabones importantes en la cadena productiva", afirmó.

"Otro punto crítico es la cuota de pantalla obligatoria, forzar la inclusión de contenido nacional en la cartelera, sin atender a la lógica de oferta y demanda, restringe la libertad del consumidor y vulnera la libertad de industria y comercio, esta medida tiene un efecto confiscatorio sobre un sector que genera más de 650 empleos directos, ha invertido capital significativo, cumple con sus obligaciones fiscales y ofrece entretenimiento a la población".

"Las sanciones previstas resultan desproporcionadas: el cierre de salas hasta por tres meses pondría en riesgo financiero a cualquier cadena y sería devastador para las pequeñas, cuyos costos fijos no permiten absorber semejante impacto. Nuestra posición no es de oposición a la promoción del cine nacional, sino de búsqueda de un marco legal equilibrado y sostenible. Existe modelos exitosos que pueden servir de referencia, como la ley de República Dominicana, que estimula la inversión local y extranjera mediante incentivos fiscales para nuevas producciones, importación de equipos, instalación de estudios y rodajes en locaciones turísticas. Este enfoque genera empleos, transferencia de conocimiento y promoción internacional, sin castigar al consumidor ni a los exhibidores".

"La Gremial (E.F.) está lista para aportar su experiencia y conocimiento técnico, creemos que una ley de cine debe ser un motor de crecimiento, no un obstáculo y que Guatemala merece una normativa que fortalezca toda la cadena de valor cinematográfica, desde la producción hasta la exhibición, en beneficio de la cultura, la economía y el público.

