Sector aéreo cuestiona aporte incluido en la iniciativa de Ley de Cine

-

La iniciativa contempla el aporte de un dólar a pasajeros extranjeros para financiar el Instituto Guatemalteco de Cine.

ARTÍCULO RELACIONADO: La Ley del Cine que pondría a rodar una nueva industria cultural en Guatemala

Las principales asociaciones de transporte aéreo manifestaron su postura ante el proyecto de Ley de Cine en Guatemala, señalando posibles repercusiones en el costo de los boletos y en la competitividad del país como destino.

En un comunicado la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresaron preocupación por el artículo 32 de la iniciativa, el cual contempla una contribución de 1 dólar, al rededor de Q8.00, para pasajeros extranjeros que viajen hacia Guatemala, con el objetivo de financiar el Instituto Guatemalteco de Cine.

Las gremiales sostienen que los cobros a la aviación deben destinarse únicamente a infraestructura y servicios del sector. (Imagen: captura de pantalla)

Las gremiales indicaron que, conforme a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los cobros aplicados a la aviación deben estar ligados a servicios aeroportuarios o aeronáuticos y reinvertirse en infraestructura y operación del sector, no destinarse a otros propósitos.

Advierten que nuevos cargos podrían afectar la competitividad y conectividad del país. (Imagen: AGLA, ALTA, IATA)

A su criterio, sumar nuevos cargos podría afectar la competitividad del país, tomando en cuenta que la aviación genera alrededor de 740 millones de dólares al PIB y más de 62 mil empleos.

También señalaron que este cargo adicional se añadiría a otros cobros que ya se incluyen en el boleto aéreo.

Por lo que solicitaron retirar el artículo que crea la contribución y plantearon analizar fuentes de financiamiento alternas que permitan impulsar la industria cinematográfica sin afectar la conectividad aérea.

Impacto mínimo

Por su parte el diputado independiente, César Fión, ponente de la iniciativa consideró que el impacto sería mínimo para los viajeros.

Fión recordó que actualmente ya existen impuestos incluidos en los boletos, como el de salida del país por vía aérea o marítima, que ronda los dólares 30.

El tema podría generar debate en el Congreso antes de una decisión final. (Foto: Archivo/Soy502)

"Un dólar más en este caso no sería de mucho impacto en el costo de los mismos. Solo podría ocasionar posiblemente un poco de trabajo extra, pero nada más; y si la iniciativa crea el instituto del cine, pues va a necesitar financiamiento".

Además, reconoció que el tema podría generar debate dentro del Congreso. "Seguramente habrá discusión entre los diputados, pero por el momento opino que debe quedarse".

Asimismo indicó que sostendrá reuniones técnicas para ampliar criterios sobre el tema.