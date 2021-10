Oscar Isaac aparece sin ropa en escena de "Dune" y desata pasiones

"Dune" la película de la que se habla por su vestuario, las escenas y el elenco, entre ellos destaca Oscar Isaac.

"Dune" ha dado de qué hablar por su elenco latino entre ellos Javier Bardem y Oscar Isaac, sin embargo lo que ha llamado la atención es la escena en la que el actor de origen guatemalteco aparece completamente desnudo.

La cinta ha sido motivo de la conversación tras su estreno en Estados Unidos y no dejan de alabar el vestuario, las escenas, y el fantástico elenco reunido, la participación latina, pero lo que ha enloquecido a los fanáticos en redes ha sido el desnudo de Oscar Isaac.

(Foto: Dune)

Se habla de que la nueva adaptación realizada por Denis Villeneuve tiene como agregado el extraordinario atractivo de los protagonistas entre ellos Oscar, que ha dejado ver su lado sexy.

Oscar Isaac es el centro de atención por su look en la historia y se comienza a regar como la espuma las opiniones en Internet. Muchos aseguran que la barba, la armadura y la voz cavernosa de su personaje le agregaron mucho sex appeal.

(Foto: Dune)

El actor dijo entre risas en una entrevista a ComicBook.com: "Confiaba en un ejército de 'fluffers'".

"Fluffer" es la persona que se encarga de que los actores masculinos no pierdan la erección entre tomas, durante los rodajes de pornografía.

Luego agregó: "Me desnudé por completo pero tenía una coquilla (protector de la zona pélvica), por ello me protegí yo y a todo el mundo también", siguió, entre bromas.

A parte de esto y con más seriedad, Isaac admitió que llevaba tiempo queriendo realizar esa escena luego de leer la novela original de Frank Herbert:

"De hecho fue bastante emocionante porque me encantaba la idea de verlo así (a su personaje el duque Leto Atreides), desnudo, cuando también lo has visto con todo bajo control, de repente se vuelve esta figura vulnerable, parecida a un Cristo a punto de ser sacrificado, creo que la escena fue grabada de forma muy bella".

Parte del elenco de Dune. (Foto: Dune)

Junto a Isaac aparecen Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Javier Bardem y Charlotte Rampling.

Dune de Warner Bros debutó en los cines de estados Unidos y Canadá el 22 de octubre del 2021. También se estrenó de manera simultánea en HBO Max. En taquilla recaudó 40,1 millones de dólares. Aún se desconoce cuándo se estrenará en Latinoamérica.

Estas son las escenas:

La escenas del desnudo de Oscar Isaac 1. (Foto: Dune)

(Foto: Dune oficial)

(Foto: Dune)

Hay escena de desnudo de Oscar Isaac en Dune? Asuu mecha y yo que aún no me decidía si volver a una sala de cine o no! — Moriarty (@DeLosBelcher) October 20, 2021

Man: I’m straight.

Oscar Isaac: u sure about that? pic.twitter.com/WKevAhW4sj — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) April 14, 2020

Sabes que perteneces a otra generación cuando te prende más ver al Oscar Isaac que al Timothée en DUNE pic.twitter.com/FH2wTp9xsD — Marfilu (@marfilu_) October 25, 2021

Con información de Comic Book.