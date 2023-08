¡Se escapó! Un oso sale de su jaula y retrasa un vuelo camino a Dubai (video)

-

Un oso salió de su jaula en el área de carga y generó retrasos.

Un oso era transportado en un vuelo de Iraqi Airways desde Bagdad a Dubai, sin embargo, se escapó de su jaula en la bodega de carga, lo que retrasó el vuelo.

La aerolínea se disculpó luego de que un pasajero tomara un video explicando que su vuelo se había retrasado por "más de una hora debido a un oso en la bodega de carga".

Otro video muestra al animal tratando de salir cuando un grupo de personas lo acarician para consolarlo. La cria fue sedada y sacada del avión, según un comunicado.

#dubai #airplane #cnn ♬ original sound - CNN @cnn A bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways flight traveling from Baghdad to Dubai. A specialized team sedated the bear in Dubai and removed it from the plane, Iraqi Airways said in a statement. Iraqi Airways apologized to passengers saying the bear escaped the crate “upon arrival to Dubai Airport." The airline did not say why the bear was on the plane or give additional details about the bear's condition. #bear

La aerolínea emitió una disculpa el sábado, un día después del evento, explicando que el oso se había escapado tras su llegada al aeropuerto.

"La compañía pide disculpas a los pasajeros del vuelo del Aeropuerto Internacional de Bagdad al Aeropuerto de Dubai por razones fuera de control de la compañía", relata el comunicado.

El animal estaba siendo enviado en una caja, según la aerolínea se estaba transportando de acuerdo a las directrices internacionales de bienestar animal.

Tras este incidente se verificó que el avión no hubiese sufrido daños, para luego regresar a Bagdad. CNN reportó que el Ministerio de Transporte verificó que había dos osos dentro del vuelo, uno logró romper su jaula. Ante esto el ministro Mohammed Shia al-Sudani pidió abrir una investigación sobre el escape.

*Con información de CNN y New York Post