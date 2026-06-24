Otros dos temblores sorprenden a guatemaltecos este martes

Este martes han sido sensibles tres sismos en el territorio nacional.
TE INTERESA: Fuerte temblor sorprende a los guatemaltecos este martes
Dos temblores más fueron sensibles en el territorio guatemalteco este martes 23 de junio, luego de que ya se había registrado uno en horas de la mañana.
A las 17:31 horas se reportó un segundo sismo, con epicentro en el Océano Pacífico, en cercanías de las costas de Jutiapa.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este temblor fue de magnitud 4.4. La profundidad del mismo ocurrió a 23.69 kilómetros, según indicaron las autoridades.
Otro temblor
El tercer sismo del día se registró a las 18:33 horas, igualmente con epicentro en el Océano Pacífico, siendo sensible en las costas de San Marcos.
El Insivumeh informó que este último tuvo una magnitud de 4.2, y su profundidad sucedió a 3.40 kilómetros.