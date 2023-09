¿Un OVNI en Tikal? Las extrañas imágenes que causaron debate en redes sociales

-

Un guatemalteco capturó un extraño fenómeno en el importante sitió arqueológico.

OTRAS NOTICIAS: La NASA admite la existencia de OVNIS a través de nuevo informe

Otto, un guatemalteco que realizó una visita con drones en Tikal, capturó una imagen que se ha vuelto viral en redes sociales por ser el posible avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

Soy502 habló con Otto, quien nos relató los hechos. La imagen fue tomada al Templo II, el Templo de Las Máscaras, cerca de las 11:05 horas el 28 de agosto de 2023.

Otto estaba revisando su cámara hasta hace algunos días, casi a un mes de haber tomado las fotografías notó una extraña mancha en la esquina superior izquierda. Revisando las otras imágenes, tomadas 3 segundos después, esta mancha ya no aparece, por lo que no podía ser suciedad en el sensor.

Además de esto, explicó que los parámetros de la cámara profesional no hacían posible que apareciera una distorsión en caso de la captura de un pájaro.

Su hermano se encargó de subir las imágenes a redes sociales, explicando que podía tratarse de un OVNI.

Capture esta foto y realmente no noté nada, pero ya en edición me percaté de esto. Realmente yo soy muy escéptico, pero lo dejo a su criterio. Y si hay algún experto aquí puedo someter la foto en crudo a un análisis más profundo. https://t.co/8ZtEQoyrYa — Otto Arriaga (@OttoArriaga) September 25, 2023

Otto explicó que no notó alguna otra cosa extraña durante su visita a Tikal, y aunque mencionó que no puede asegurar que sea un OVNI, hasta el momento no ha logrado darle explicación al fenómeno que captó, además de no cerrarle ante la posibilidad de ver uno.

Imagen sin edición. (Foto: Cortesía/Otto Arriaga)

Por el momento, lo que causó este extraño fenómeno sigue siendo un misterio.