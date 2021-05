Padre e hija guatemaltecos se reúnen en EE.UU. tras 5 años separados

Los guatemaltecos lucharon durante 5 años para reunirse en Estados Unidos. "¿Sucely? ¡Qué pasó mija! ¿todo bien? ¿contenta?", le dijo el padre a su pequeña mientras la abrazaba.

El canal estadounidense WPTV News de Palm Beach Florida compartió la emotiva historia de un padre y su hija guatemaltecos qu epor fin lograron reunirse tras 5 años de lucha por estar juntos, pues la joven de 17 años tuvo que huir de Guatemala tras haber sido atacada sexualmente.

"Se llama Sucely, nació en Chiantla, Huehuetenango, Guatemala y tiene 17 años, mi hija estaba en peligro en Guatemala porque la violaron", dijo el padre de la joven mientras esperaba por ella en el aeropuerto, acompañado de las cámaras que cubrían la historia en el Palm Beach International Airport (Aeropuerto Internacional de Palm Beach).

la familia se logró reunir luego de 5 años de espera. (Foto: Youtube)

Tras largos momentos de espera ocurrió la reunión y el emotivo abrazo. Según el noticiero, la historia fue vista por Mike Howell, asesor senior de relaciones gubernamentales de The Heritage Fundation (Fundación Heritage) y al ser cuestionado acerca de su caso tras una larga batalle legal por su ingreso, él dijo que ella no será regresada pues entró al país y no cometió ninguna ofensa.

(Foto: Youtube)

Según el noticiero esta es una de tantas historias de 19 mil menores no acompañados que detectan las patrullas fronterizas en el suroeste de los límites del país afirmando que, la travesía hecha por niños se ha incrementado en un 300% desde enero del 2021.

El encuentro entre padre e hija

"Lo que era un sueño ahora es una realidad para este padre e hija", explicó el reportero acerca de este reencuentro.

(Foto: Oficial)

"Me voy a sentir feliz esperando a mi hija", dijo el padre antes de ver a la niña.

"¿Sucely? ¡Qué pasó mija! ¿todo bien? ¿contenta?", le dijo a su pequeña mientras la abrazaba entre lágrimas.

MIRA EL EMOTIVO MOMENTO: