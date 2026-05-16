¡Prepárate! Así estará el tránsito esta tarde de sábado

Autoridades esperan alta carga vehicular para la tarde de este sábado.
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Una actividad deportiva se desarrollará este sábado a partir de las 18:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en la Colonia Landívar, zona 7 capitalina.
Se prevé alta carga vehicular en áreas aledañas. Por lo que, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda considerar rutas alternas y planificar tu viaje.
Y para quienes asisten, la PMT advierte:
- Utilizar parqueos autorizados y evitar estacionarse en vía pública.
- Mantener las calles limpias y utilizar los basureros para desechar basura.
- Atender indicaciones del personal de tránsito.
- Anticipar su llegada para evitar aglomeraciones.