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Descubren cámaras de vigilancia instaladas de forma ilícita

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 12:33
Las cámaras fueron instaladas ilegalmente. (Foto: PNC)

Las cámaras fueron instaladas ilegalmente. (Foto: PNC)

Las cámaras fueron desinstaladas tras ser descubiertas.

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En la línea férrea ubicada en la Colonia del Carmen, de la zona 6 capitalina se ubicó un sistema de vigilancia ilícito.

Este hallazgo fue a través de un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsit.

Las autoridades ubicaron cámaras instaladas ilegalmente.

(Fotpo: PNC)
(Fotpo: PNC)

El caso se encuentra bajo investigación. Las cámaras fueron desinstaladas de las estructuras en que fueron puestas.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

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