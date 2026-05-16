Descubren cámaras de vigilancia instaladas de forma ilícita

Las cámaras fueron desinstaladas tras ser descubiertas.
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En la línea férrea ubicada en la Colonia del Carmen, de la zona 6 capitalina se ubicó un sistema de vigilancia ilícito.
Este hallazgo fue a través de un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsit.
Las autoridades ubicaron cámaras instaladas ilegalmente.
El caso se encuentra bajo investigación. Las cámaras fueron desinstaladas de las estructuras en que fueron puestas.