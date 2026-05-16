Se espera calor intenso y posibles tormentas para este domingo

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El calor y el ambiente soleado continuarán este 17 de mayo en gran parte de Guatemala, según el pronóstico compartido por el Insivumeh.

Sin embargo, para la tarde y noche podrían presentarse lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Durante la mañana se espera cielo despejado o con pocas nubes, además de una alta radiación solar. Las temperaturas se elevarán conforme avance el día y en algunos sectores podrían alcanzar entre 36 y 40 grados.

Se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El ingreso de humedad desde el Pacífico iniciará el aumento de nubosidad durante la tarde. Las lluvias y la actividad eléctrica podrían presentarse principalmente en áreas de Occidente, Bocacosta, Altiplano Central y Valles de Oriente.

También se advierte sobre posibles tormentas locales severas, acompañadas de lluvia intensa, fuertes vientos y probabilidad de caída de granizo en algunos puntos.

Debido al calor extremo, se recomienda mantenerte hidratado, evita la exposición prolongada al sol y tomar precauciones para prevenir incendios forestales y golpes de calor en personas y animales.

Las temperaturas podrían llegar hasta 40 grados en alguna regiones. (Imagen: Insivumeh)