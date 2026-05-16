Luis Miguel es internado de emergencia en hospital de Nueva York

Medios internacionales aseguran que Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia en Nueva York tras un problema cardiaco.
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La periodista del programa "El Gordo y la Flaca, Gelena Solano informó este 15 de mayo que el cantante fue ingresado a una clínica el lunes 11 de mayo y mientras permanece en el lugar es acompañado por su novia Paloma Cuevas.
El Sol de México tendría "problemas cardíacos y se encuentra en observación.
"En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel los doctores son de primera, hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene", explicó la comunicadora.
Según Jacqueline Martínez 'Chamonic', el cantante se habría sentido mal y de inmediato su novia lo habría llevado a revisión dónde detectaron el padecimiento con el corazón.
Por el momento no hay ningún comunicado oficial del equipo de Luis Miguel.