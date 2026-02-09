Estas fueron las palabras de Bad Bunny al finalizar su show en el Super Bowl (video)

-

El puertorriqueño se mostró satisfecho luego de su presentación y así agradeció a todo su equipo.

EN CONTEXTO: Bad Bunny menciona a Guatemala en el medio tiempo del Super Bowl

La presentación de Bad Bunny durante el medio tiempo de Super Bowl marcó un hito en la historia de la música latina en español.

Con una original escenografía, el representante de la música urbana puso a bailar a todos.

La estrella latina cantó varios de sus temas y cerró con "DtMF", que interpretó con las banderas de todos los países que forman América.

Luego del concierto, el "Conejo malo" emitió unas palabras para todo su equipo.

"Gracias, gracias, gracias. Gracias por esto, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Los quiero y los amo", dijo el artista con un semblante de alegría y satisfacción.

Palabras de Bad Bunny al finalizar su presentación en el Super Bowl a todo el equipo involucrado. ❤️ pic.twitter.com/uXfRl08NT6 — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) February 9, 2026

Asimismo, Bunny celebró con comerciantes que salieron en su show, quienes el aplaudieron y agradecieron con mucha euforia.