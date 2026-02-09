Bad Bunny menciona a Guatemala en el medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny mencionó a Guatemala durante el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.
El puertorriqueño mencionó a los países que conforman el continente y entre ellos menconó al país.
"Dios bendiga a América", sea Chile, Argentina, perú y Bolivia.... Guatemala, México, Cuba".. continuó entre otros.
La estrella Latina interpretó sus éxitos y cerró con "DtMF", que interpretó con las banderas de todos los países que forman América.
El evento fue visto por millones y muchos sintieron esto como un recordatorio de que América es uno.
Las reacciones no se hicieron esperar:
