Bad Bunny menciona a Guatemala en el medio tiempo del Super Bowl

  • Por Selene Mejía
08 de febrero de 2026, 20:14
El puertoriqueño mencionó al país en su show. (Foto: APF)

Bad Bunny mencionó a Guatemala durante el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

El puertorriqueño mencionó a los países que conforman el continente y entre ellos menconó al país. 

"Dios bendiga a América", sea Chile, Argentina, perú y Bolivia.... Guatemala, México, Cuba".. continuó entre otros. 

La estrella Latina interpretó sus éxitos y cerró con "DtMF", que interpretó con las banderas de todos los países que forman América. 

El evento fue visto por millones y muchos sintieron esto como un recordatorio de que América es uno. 

Las reacciones no se hicieron esperar: 

Mira: 

