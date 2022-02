Pandemials, la generación marcada por el covid-19

Nunca han ido a la escuela o al colegio, no tienen amigos y no conocen a sus maestros en persona, ellos son los "Pandemials" la generación que podría enfrentar grandes retos de interacción en el futuro.

Son niños y niñas de 0 y 5 años que nacieron de 2016 a la fecha, iniciaron el preescolar de manera virtual y no han tenido contacto con niños de su edad debido al aislamiento social derivado de las restricciones impuestas con el fin de controlar el virus.

Algunos expertos también los llaman “niños caracol” o “niños con síndrome cabaña” aunque aún es muy temprano para saber la magnitud que tendrá la pandemia y el confinamiento en su desarrollo.

Aseguran que los pandemials “están viviendo condiciones impuestas con este virus manteniéndose en aislamiento social y generando un cambio en la convivencia humana y las condiciones culturales, sanitarias, económicas y sociales en general.

Los especialistas afirman que muchos tienen enormes regresiones en la alimentación, psicomotricidad, el lenguaje y principalmente en la socialización, todo esto dependiendo de su entorno familiar.

Estos i¡niños iniciaron sus estudios de manera virtual. (Foto: Pexels)

¿Les costará interactuar sin mascarilla? ¿Serán sociables? elemento fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿Tendrán el mismo apego que tienen los adolescentes con la tecnología?, es una incógnita.

Lo que sí es que serán los jóvenes que ingresen al mundo laboral en 15 o 20 años más. Las relaciones sociales y el reconocimiento de las emociones faciales podría ser un aspecto que deberán resolver.

Susana Saravia, psicóloga infanto juvenil de Clínica Universidad de los Andes en Chile, señala que es necesario señalar que hay realidades distintas, entendiendo el contexto sociocultural y emocional.

“Cuánto influirá las condiciones actuales de confinamiento y en donde se han ido desarrollando estas generaciones, depende de múltiples factores, no obstante, el ambiente socioemocional en el que se desenvuelve el niño es clave para evaluar las consecuencias al largo plazo del contexto actual”, dijo.

Hay varios aspectos que se pueden analizar y que podrían crear ventajas y desventajas, estas tienen que ver con las condiciones de nacimiento y de crianza en los primeros años.

“Cómo abordamos como padres que la situación actual influye de manera significativa en el desarrollo socioemocional de los pequeños de esta nueva generación”, dijo Julia Cerda, socióloga y académica de la UTEM en Chile.

“Ninguna generación anterior experimentó este tipo de vivencias, lo más probable es que les cueste más el reconocimiento de otros niños o seres queridos (por el uso de mascarilla), ya que han tenido que estar en la mayoría de los casos, solo con los padres y muchos de ellos no se ven o no reconocen a sus abuelos, tíos o primos, les va a costar un poco más las relaciones sociales, pero no me atrevería a decir que van a quedar marcados como generación”, dijo Octavio Avendaño.

Podría ser una generación que aprenda a vivir con miedo al contagio por enfermedades, a considerar el metro de distancia y a ser mucho más cuidadosa con los demás.