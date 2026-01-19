Versión Impresa
Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

  • Por Dulce Rivera
19 de enero de 2026, 12:49
El director de la PNC se refirió a los ataques en contra de agentes. (Foto: PNC)

Según la PNC, en el celular de un pandillero capturado tras ataques a policías, había información sobre la planificación de los hechos.

Durante las honras fúnebres a ocho de los nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que murieron en diferentes ataques perpetrados por el Barrio 18, el director David Boteo, se refirió a la investigación de los hechos. 

En su discurso, lamentó los ataques perpetrados por los terroristas del Barrio 18 y aseguró que la PNC mantuvo los operativos. 

También se refirió a que durante la noche del 18 de enero, capturaron a un pandillero, vinculado a los ataques, este portaba un celular en el que encontraron información de los hechos contra la PNC. 

"En la noche se capturó a uno de ellos, en su celular tenía la planificación operativa de uno de los hechos", dijo Boteo. 

Agregó que a media noche, policías persiguieron a otros terroristas que pretendían atentar contra PNC y encontraron en un vehículo varias armas de fuego. 

"Estamos frente al crimen organizado. El crimen es fuerte, organizado con mucho dinero y poder.", dijo. 

Por último dijo que seguirán investigando para capturar a los autores materiales pero también intelectuales, que por años han financiado a los terroristas. 

"Los atacaron por la espalda" 

El director de la PNC, también dijo que los pandilleros atacaron a los agentes por la espalda, porque nunca atacan de frente. 

"No les dieron oportunidad de defenderse", agregó. 

Debido a los ataques perpetrados en contra de la PNC, fallecieron nueve agentes. 

Mientras, la PNC reportó la captura de varios terroristas en distintos puntos. 

