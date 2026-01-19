Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

-

Según la PNC, en el celular de un pandillero capturado tras ataques a policías, había información sobre la planificación de los hechos.

Durante las honras fúnebres a ocho de los nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que murieron en diferentes ataques perpetrados por el Barrio 18, el director David Boteo, se refirió a la investigación de los hechos.

En su discurso, lamentó los ataques perpetrados por los terroristas del Barrio 18 y aseguró que la PNC mantuvo los operativos.

También se refirió a que durante la noche del 18 de enero, capturaron a un pandillero, vinculado a los ataques, este portaba un celular en el que encontraron información de los hechos contra la PNC.

"En la noche se capturó a uno de ellos, en su celular tenía la planificación operativa de uno de los hechos", dijo Boteo.

Agregó que a media noche, policías persiguieron a otros terroristas que pretendían atentar contra PNC y encontraron en un vehículo varias armas de fuego.

"Estamos frente al crimen organizado. El crimen es fuerte, organizado con mucho dinero y poder.", dijo.

Por último dijo que seguirán investigando para capturar a los autores materiales pero también intelectuales, que por años han financiado a los terroristas.

"Los atacaron por la espalda"

El director de la PNC, también dijo que los pandilleros atacaron a los agentes por la espalda, porque nunca atacan de frente.

"No les dieron oportunidad de defenderse", agregó.

En entrevista con medios de comunicación, el Director General de PNC, David Custodio Boteo, manifestó el apoyo a las familias de los policías caídos en cumplimiento al deber.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/bHkHpq8hjR — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

Debido a los ataques perpetrados en contra de la PNC, fallecieron nueve agentes.

Mientras, la PNC reportó la captura de varios terroristas en distintos puntos.