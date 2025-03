El papa Francisco mejora y su vida no corre peligro inmediato, informan médicos

-

El papa Francisco se encuentra "fuera de peligro inminente", luego de haber permanecido 25 días hospitalizado, en Roma.

El papa Francisco se encuentra de buen humor este martes, después de que los médicos confirmaran que su vida no corre peligro y evaluaran su próxima salida del hospital Gemelli de Roma, tras 25 días de internamiento por complicaciones respiratorias.

"Está de buen humor, porque también está mejor", señaló una fuente vaticana. Durante la mañana de este martes 11 de marzo el pontífice siguió a distancia ejercicios espirituales desde el Vaticano y rezó en la capilla privada del hospital, según informaciones oficiales.

Pope Francis had a restful night, according to a statement published on Tuesday morning by the Holy See Press Office. pic.twitter.com/D5Gix0XaHn — Vatican News (@VaticanNews) March 11, 2025

Continua las sesiones de fisioterapia respiratoria

En su apartamento de la décima planta del hospital, Francisco continuó con las sesiones de fisioterapia para recuperar su capacidad respiratoria, afectada por la enfermedad.

El último parte médico, emitido el lunes por la noche del 10 de marzo, indicó que su pronóstico dejó de ser reservado, aunque los médicos aún no han definido la fecha de alta del papa argentino de 88 años.

Fieles se congregan en las afueras del hospital Gemelli. (Foto: AFP)

"Que vuelva pronto a Santa Marta. Lo queremos mucho y la residencia está vacía sin él", expresó Simonetta Maronge, empleada de la casa donde vive el pontífice en el Vaticano.

Mientras tanto, fieles siguen dejando velas, flores y rosarios a los pies de la estatua de Juan Pablo II, ubicada en la entrada de la clínica Gemelli, para pedir por su pronta recuperación.

25 días hospitalizado

Francisco fue hospitalizado el 14 de febrero debido a una bronquitis que evolucionó a neumonía bilateral.

A pesar de varias recaídas, los médicos consideran que su estado es estable, aunque la complejidad del cuadro clínico requiere algunos días más de tratamiento hospitalario.

Los fieles católicos aún continúan congregándose en la Basílica de San Pedro para rezar por la vida del santo padre. (Foto: AFP)

Una fuente vaticana negó este martes que se estuvieran preparando las instalaciones de Santa Marta para el regreso del pontífice, sugiriendo que su salida del hospital no es inminente.

No obstante, Francisco ha seguido trabajando de manera intermitente y se mantiene informado sobre acontecimientos globales, como las inundaciones en Argentina, país del que expresó su pesar en un Telegrama.

Historial médico

Esta ha sido la hospitalización más prolongada y grave desde que fue elegido papa en 2013. Su salud ha estado marcada por cirugías en el colon y abdomen, dificultades para caminar y problemas de peso, lo que genera dudas sobre su capacidad para continuar con sus funciones.

A pesar de esto, Francisco ha descartado la posibilidad de renunciar, a diferencia de su predecesor Benedicto XVI.

El papa Francisco ya ha padecido otras enfermedades en el pasado. (Foto: AFP)

Aunque se ausentó del Miércoles de Ceniza, se espera que su recuperación le permita estar presente en Semana Santa y Pascua.

"Nuestro deseo es que tenga una mejor vida, que al menos pueda seguir hablando desde una silla", comentó Claudia Malvisino, exvecina del papa en Buenos Aires, destacando su cercanía con los jóvenes, su conciencia ambiental y su llamado a la sencillez.

*Con información de AFP