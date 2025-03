Revelan audio del papa Francisco tras 20 días hospitalizado

-

"Agradezco de todo corazón": tras 20 días hospitalizado, el papa Francisco envía audio a fieles que han rezado por él.

El papa Francisco se ha dirigido por primera vez de viva voz a los fieles católicos desde su ingreso hace 20 días en el hospital Gemelli de Roma. Y lo ha hecho en español y con un audio de 22 segundos que la Santa Sede compartió.

El audio fue revelado cuando se realizaba el Santo Rosario en la Plaza de San Pedro. (Foto: Infobae)

"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", el mensaje del sumo pontífice de la iglesia católica ha conmovido a los fieles, quienes todos los días a las 9 de la noche se han unido para rezar el Santo Rosario en la Plaza de San Pedro.

En el audio se escucha la voz cansada y entrecortada, pero suficiente para provocar un largo y emocionado aplauso en el Vaticano.

Escucha el audio aquí

Revelan audio de papa Francisco al comienzo del santo rosario por la salud del #PapaFrancisco en la Plaza de San Pedro.



Audio en español. pic.twitter.com/3KmnCnvBpq — Ericka Cinto (@Ericka_Cinto5) March 6, 2025

Un día sin contratiempo con su estado de salud

Luego de haber atravesado una crisis el lunes 3 de marzo por una "acumulación significativa de moco endobronquial".

"El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable respecto a los días anteriores", anunciaron los médicos de cabecera del santo padre.

Pope Francis' clinical condition remained stable today, and he did not experience any episodes of respiratory insufficiency, according to the Holy See Press Office on Thursday evening.https://t.co/fa4Jz95mWS pic.twitter.com/MYsho2J5UM — Vatican News (@VaticanNews) March 6, 2025

Además, explican que el papa continuaba con la fisioterapia motora y su tratamiento con terapia de oxígeno a altos flujos, después de que se le retirase la ventilación mecánica no invasiva utilizada durante la noche (algo que se viene repitiendo en los últimos días).

El papa Francisco fue ingresado al hospital Gemelli el 14 de febrero. (Foto: Infobae)

"Tras despertarse, el Papa continuó con sus terapias, incluida la fisioterapia motora activa", explicaron.

