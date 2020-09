Pareja colombiana se casó en hospital antes que la novia muriera

Los colombianos Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón se casaron luego de vivir juntos 10 años. Ambos contrajeron matrimonio en el hospital Universitario Santander de Bucaramanga, Colombia, pues Estefany padecía cáncer.

Torres se encontraba en la última fase de la enfermedad y sabía que perdería la vida. Por ello, antes de morir, cómo última voluntad se unió a su gran amor.

La Policía Nacional de Bucaramanga ayudó para que la pareja se uniera, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.

La ceremonia se celebró en una habitación reservada. Un sacerdote los unió acompañado de la melodía de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional de Bucaramanga que tocó a través de una transmisión en vivo por streaming.

La pareja se casó horas antes que Estefany muriera debido a un cáncer. (Foto: Infobae)

Estefany vistió de blanco y lució un hermoso ramo de flores. Los familiares de la pareja pudieron disfrutar de la ceremonia desde sus casas, en el barrio San Francisco, ya que ésta fue transmitida por redes sociales.

El hijo de Estefany y Duván, de 7 años de edad, vistió de traje y participó de la ceremonia llevando los anillos.

“Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá... Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño... Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, dijo Duvan Pabón luego del enlace.

“Fue muy bonito ver como cumplieron sus sueños pese a que vamos contra el tiempo. No estamos esperando una partida de dolor sino de alegría....”, dijo la hermana de la novia.

Unas horas después, el domingo 13 de septiembre, Estefany falleció.