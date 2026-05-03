¡Auto queda destruido! Fuerte accidente en la ruta Interamericana

Cuerpos de socorro trasladaron a una persona gravemente herida.
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En el kilómetro 30.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, un vehículo y un bus extraurbano chocaron esta mañana de domingo 3 de mayo.
Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre una víctima gravemente herida tras el impacto.
En el lugar se observa que la estructura del vehículo quedó destruida.
Ambos transportes quedaron varados en lugar tras el percance.
Autoridades de tránsito solicitan circular con precaución.