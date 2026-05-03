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¡Auto queda destruido! Fuerte accidente en la ruta Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de mayo de 2026, 08:48
El accidente complica el paso por el área. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El accidente complica el paso por el área. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Cuerpos de socorro trasladaron a una persona gravemente herida.

OTRAS NOTICIAS: ¡Quedó grabado! Conductor muere tras chocar en el Periférico (video)

En el kilómetro 30.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, un vehículo y un bus extraurbano chocaron esta mañana de domingo 3 de mayo.

Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre una víctima gravemente herida tras el impacto.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

En el lugar se observa que la estructura del vehículo quedó destruida.

Ambos transportes quedaron varados en lugar tras el percance.

Autoridades de tránsito solicitan circular con precaución.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

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