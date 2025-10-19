Pareja de jóvenes muere tras sufrir un ataque armado

-

La joven tenía un emprendimiento de ropa en la zona.

Durante la tarde del sábado 18 de octubre, en la Colonia el Panorama I, el Tejar Chimaltenango, se reportó un ataque armado.

Bomberos Voluntarios fueron reportados y al llegar encontraron los cuerpos sin vida de Karla Daniela Santos de 30 años, originaria del departamento de Chimaltenango y de Daniel Figueroa de 28 años, quien residía en Villa Nueva.

De acuerdo a las investigaciones, los dos jóvenes circulaban por la zona, en un callejón, cuando fueron interceptados por hombres a bordo de una moto, que los atacaron con arma de fuego.

EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO



Kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, Colonia el Panorama I, dentro de un vehículo se localizan a dos personas fallecidas por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de El Tejar,… pic.twitter.com/UaVaNS4tec — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 18, 2025

Según allegados, Karla, quien deja a sus hijos en orfandad, habría iniciado recientemente una relación con Daniel. Y era conocida en el departamento por ser propietaria de un negocio de venta de ropa, accesorios y más.