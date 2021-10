El parque de diversiones extremo en Arabia Saudita

La apuesta de Arabia Saudita por este intrépido parque de diversiones es valiente.

El país ubicado en el Medio Oriente anunció que transformará una plataforma petrolera en un parque extremo y resort de 150 mil metros, ubicado en el Golfo Arábigo y se llamará "The Rig".

Parque de diversiones extremo. (Foto: Fondo de inversión pública. (Foto: Oficial)

El proyecto es considerado el "primer destino turístico del mundo inspirado en plataformas petrolíferas en alta mar" .



Tendrá tres hoteles y 11 restaurantes distribuidos en las plataformas que se conectan entre sí.

También habrá montañas rusas, puenting y paracaidismo.

Así luce el proyecto. (Foto: Fondo de inversión pública)



El Public Investment Fund PIF (Fondo de Inversión Pública) anunció el proyecto a través de un comunicado y lo describió como "una atracción turística única que se espera atraiga a turistas de todo el mundo", esperando que "sea particularmente popular entre los visitantes de la región del Golfo Arábigo”.

Debido a que las normas del país oprimen y limitan la libertad de las mujeres y a la violación de los derechos humanos en el área, muchos turistas evitan las visitas al lugar. Esta iniciativa espera que se cambie la perspectiva.

La finalización del parque estará para el año 2023.

