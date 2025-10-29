Participa en la promoción de Navidad CUSCATLAN para ir a la Copa Mundial

Tarjetas CUSCATLAN y Visa presentaron la promoción: "Haz que pase el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™️", invitando a sus clientes a vivir la magia de la Navidad y la pasión del fútbol.
La promoción, que forma parte de la época de Navidad CUSCATLAN, estará vigente desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Todos los clientes que hagan uso de sus Tarjetas de Crédito Visa CUSCATLAN, obtendrán un número electrónico por cada Q100 en compras, con los cuales tendrán la posibilidad de participar en los sorteos de los siguientes premios:
- 2 paquetes dobles todo incluido para disfrutar de partidos de etapa de grupos y cuartos de final disponibles de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.
- 1 millón de MultiPuntos en premios, distribuidos entre 25 ganadores de 40 mil MultiPuntos cada uno.
Además, quienes soliciten y activen durante la vigencia de la promocion una Tarjeta de Crédito Visa CUSCATLAN recibirán cinco números electrónicos adicionales para participar del sorteo.
El sorteo se realizará el 14 de enero 2026. Los clientes ganadores serán contactados directamente por Tarjetas CUSCATLAN posterior al sorteo para coordinar la entrega de sus premios y comenzar a vivir la experiencia CUSCATLAN.