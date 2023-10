Los partidos que opinaron por competencia de juez en tema electoral

-

Venció el plazo para que los partidos que compitieron en las elecciones presentaran un informe ante la CC.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) corrió la audiencia a todos los partidos políticos que compitieron en las pasadas votaciones, solo siete fijaron una postura sobre la competencia que tendría un juez penal en temas electorales.

Hasta el miércoles 27 de septiembre, cuatro organizaciones habían remitido los informes correspondientes y dos días después, cuando finalizó el plazo, la cifra apenas alcanzó siete.

De esta cuenta, 22 agrupaciones políticas no se interesaron en opinar al respecto, contando a Winaq, que entregó su informe fuera de tiempo, por lo cual no fue conocido.

Los partidos que se pronunciaron, a petición de la CC, aunque no era obligatorio, son:

Vamos

Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

Visión con Valores (Viva)

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

Valor

Cabal

Mi Familia

De estos, solo Vos y Viva consideran que un juzgado penal no tiene competencia electoral, por no ser su especialidad. Entretanto, los que no emitieron opinión son los siguientes:

Partido de Avanzada Nacional (PAN)

Todos

Nosotros

Azul

Elefante

Cambio

Unión Republicana

Humanista

Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)

Partido Popular Guatemalteco

Partido Republicano

Compromiso, Renovación y Orden (CREO)

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)

Podemos

Victoria

Partido de Integración Nacional (PIN)

Bienestar Nacional (Bien)

Unionista

Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder)

Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

Cabe recordar que esta fase forma parte del proceso establecido por la Corte para resolver una cuestión de competencia planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El objetivo es que se defina si el titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, tiene las facultades para haber ordenado la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla y el resto de medidas que se adoptaron en ese caso.

¿Cuándo resolverá?

Según el departamento de Comunicación de la CC, los magistrados buscan contar con toda la información posible para decidir sobre la citada acción legal.

En ese contexto, ya recibió los informes circunstanciados que solicitó al juez Orellana, el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el TSE. Los últimos a los que se requirió pronunciarse fue a los partidos políticos.

Pese a esto, aún no hay una fecha para que se conozca la resolución del pleno. Es de recordar que la mandataria judicial del TSE, María Lucrecia Morales, presentó la mencionada acción el pasado 14 de septiembre.

"Una vez recibida la información, la Corte procederá conforme la Ley. Al tener una resolución al respecto, se estará haciendo del conocimiento", indicó la unidad de Comunicación.

El informe de Orellana

Según lo solicitado por la CC, Orellana tuvo que informar sobre las medidas precautorias, provisionales o de urgencia que ha autorizado en el caso del Movimiento Semilla, cuya suspensión de personería jurídica ordenó el 12 de julio, poco después de la primera vuelta electoral.

También se le pidió indicar en qué leyes se basó para dictar tales acciones y el estado actual de cada una de ellas. Aparte, se le requirió explicar los presuntos delitos que se persiguen y las personas a quienes se sindica.

Para resolver la cuestión de competencia, la Corte ordenó informes a otros actores involucrados en el caso, incluidos el MP y la CSJ. Además, el TSE tuvo que presentar el listado de todos los partidos que participaron en los comicios.

En su momento, se indicó que, tras ubicar el lugar para notificar a sus representantes, se les correría audiencia para que presentaran sus argumentos sobre el tema.

La postura del TSE

En diversas oportunidades, desde que el citado juzgador autorizó allanamientos en la sede del TSE por el caso de Semilla, los magistrados de esa institución han cuestionado sus facultades para intervenir en temas electorales.

Irma Palencia, presidenta del Tribunal, ha reiterado que los asuntos en esa materia están regidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en aspectos como la cancelación de organizaciones.

Cabe recordar que, producto de las medidas iniciadas el 12 de julio contra la agrupación que llevó a la victoria a Bernardo Arévalo, se han ejecutado allanamientos, secuestro de documentos y hasta se ha dado vía libre a procedimientos para el retiro de inmunidad a autoridades electorales.

Tales acciones han sido rechazadas tanto a nivel nacional como internacional, con calificativos que alcanzan, incluso, un golpe de Estado.