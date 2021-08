¿Qué pasa si no me aplico la segunda dosis de la vacuna anticovid?

Científicos explican qué sucede cuando una persona no se administra la segunda dosis de la vacuna anticovid.

Varios expertos han llegado a la conclusión de que la primera dosis de las vacunas anticovid muestra una alta eficacia para hacer frente al virus del SARS-CoV-2.

Por lo que, la segunda dosis es más que necesaria para que esa efectividad sea alcanzada en su totalidad.

Especialistas del mundo aseguran que existen personas que ya no ven necesario acudir a los centros de vacunación para completar el esquema de vacunación, lo cual es preocupante.

¿Qué sucede si no tengo el esquema completo?

Pues aunque no existen mayores ensayos clínicos de cómo podría afectar en la salud de las personas, el no completar el cuadro de vacunas establecidos podría disminuir los niveles de protección, esto debido que todavía no se sabe con certeza el tiempo que las dosis logran permanecer en el organismo para hacer frente a la infección.

Es por ello, que los científicos recomiendan acudir a aplicarse la segunda dosis, ya que los anticuerpos se producen en otro nivel más alto que logran neutralizar el virus y hasta unas variantes peligrosas.

"La segunda dosis induce inmunidad celular, lo que aporta no solo una protección más prolongada, sino una mejor protección contra las nuevas mutaciones", expresó el médico Paul Offit.

Asimismo, se sabe que cada vacuna tiene un intervalo de espera para que la segunda dosis pueda ser colocada, por diferentes circunstancias se ha extendido ese plazo, pero mientras se pueda cumplir con la fecha establecida es mejor.