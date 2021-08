El misterio de los coágulos de sangre y las vacunas contra el Covid-19

Los científicos están tratando de entender por qué una pequeña cantidad de personas desarrollan un misterioso trastorno de la coagulación después de recibir una inyección contra el Covid-19.

Lo que llamó la atención de los médicos en Reino Unido fue que en un espacio de una semana de marzo 2021, dos jóvenes llegaron con un cuadro de coágulos de sangre lo cual es poco común jóvenes, y es aún más raro ver una combinación de coágulos de sangre y niveles alarmantemente bajos de plaquetas (fragmentos de células que ayudan a formar coágulos).

Con esta combinación de síntomas habían llegado al Hospital Queen Elizabeth en Birmingham, Reino Unido, donde Nicolson Phillip Nicolson trabaja como especialista en hematología. Y ambos habían recibido recientemente la vacuna Covid-19 de AstraZeneca.

Esa semana, Nicolson fue uno de los primeros en presenciar lo que los investigadores ahora llaman "trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por vacunas" (VITT, por sus siglas en Inglés), una condición misteriosa y potencialmente mortal que afecta a un número muy pequeño de personas que han recibido el Oxford-AstraZeneca o Johnson & Johnson. (J&J) vacunas anti Covid-19.

El VITT y las vacunas

Ahora se estima que la VITT se presentó en aproximadamente 1 de cada 50 mil personas menores de 50 años que recibieron la vacuna Oxford-AstraZeneca. Esta y otras observaciones similares en otros países han llevado a algunos funcionarios a retrasar y luego reducir el despliegue de estas vacunas.

AstraZeneca como J & J podrían desarrollar VITT en un pequeño grupo de personas. (Foto: archivo/Soy502)

A pesar del ferviente trabajo de investigadores como Nicolson, el mecanismo que vincula las vacunas y VITT aún es incierto. El establecimiento de un mecanismo podría revelar formas de prevenir y tratar la afección y mejorar el diseño de futuras vacunas. Durante los últimos meses, los investigadores han recopilado pistas y desarrollado una serie de hipótesis.

Trabajar a través de estas posibilidades es una tarea abrumadora. "Puede tener su hipótesis, pero ¿cómo puede encontrar cuál es la que causó un evento en quizás 1 de cada 100 mil personas?" pregunta John Kelton, hematólogo de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá. "Es muy, muy difícil", responde.

Conceptos de coagulación

La inusual constelación de síntomas fue familiar de inmediato para algunos hematólogos, en particular aquellos con experiencia en el tratamiento de personas con una reacción poco común al fármaco anticoagulante heparina. Ese síndrome, llamado HIT, también se caracteriza por un bajo recuento de plaquetas y, a veces, la presencia de coágulos.

La HIT es causada por la heparina, una molécula cargada negativamente, que se une a una proteína cargada positivamente llamada factor plaquetario 4 (PF4) que es producida por las plaquetas para promover la coagulación. En algunas personas, el sistema inmunológico ve este complejo como extraño y desarrolla anticuerpos contra él.

El síndrome HIT también se caracteriza por un bajo recuento de plaquetas y, a veces, la presencia de coágulos. (Foto: archivo/Soy502)

Estos anticuerpos también pueden unirse y activar las plaquetas, preparándolas para agruparse y desencadenar la coagulación. Los coágulos pueden obstruir vasos sanguíneos importantes y la afección puede ser fatal, aunque algunos tratamientos mejoran las posibilidades de supervivencia.

Solo un puñado de laboratorios de todo el mundo estudian HIT, y los que lo hacen se apresuraron a obtener muestras de las pocas personas que habían sido diagnosticadas con VITT. Cuando los investigadores analizaron las muestras, quedó claro que los receptores de la vacuna que tenían esta misteriosa reacción de coagulación también estaban produciendo anticuerpos contra su propio PF42–4.

Ingredientes sospechosos

Algo en la vacuna o en la respuesta del cuerpo a ella debe unirse al PF4, pero ¿qué? la VITT se ha relacionado con dos vacunas Covid-19, que utilizan adenovirus desactivados como "vector" para transportar un gen que codifica una proteína del coronavirus, llamada pico, a las células humanas. Una vez allí, el gen se expresa y se produce la proteína. El sistema inmunológico detecta picos y genera anticuerpos contra ellos que son cruciales para la protección contra la infección por coronavirus.

Algunos investigadores han propuesto que las impurezas en las vacunas que quedan del proceso de fabricación, como fragmentos de ADN que flotan en la solución o proteínas en el caldo utilizado para hacer crecer el virus, interactúan con el PF4 para generar los grumos que luego se dirigen. por anticuerpos.

Otros piensan que el culpable podría ser el propio adenovirus. Trabajos anteriores han demostrado que los adenovirus pueden unirse a las plaquetas y desencadenar su agotamiento en ratones.

Antes de la pandemia de Covid-19, se estaban desarrollando vacunas basadas en adenovirus contra infecciones como el VIH y el Ébola, pero aún no se habían utilizado en grandes poblaciones. No ha habido informes de que estas vacunas produzcan una afección similar a VITT; sin embargo, no se probaron en casi tantas personas como las que recibieron la vacuna Covid-19 de Oxford-AstraZeneca.

El hematólogo Mitesh Borad de la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona, y sus colegas analizaron la estructura del adenovirus de chimpancé utilizado en la vacuna Oxford-AstraZeneca y determinaron que tiene una fuerte carga negativa.

La vacuna rusa hasta el momento no ha presentado problemas de trombosis. (Foto: archivo/Soy502)

Las simulaciones moleculares sugieren que esta carga, combinada con aspectos de la forma del virus, podría permitirle unirse a la proteína PF4 cargada positivamente8. Si es así, podría desencadenar una cascada muy parecida a la rara reacción a la heparina, dice Borad, aunque queda por ver si esto sucede.

Incluso si el adenovirus es el culpable, Borad dice que no abogaría porque los desarrolladores de vacunas dejen de usar adenovirus en las vacunas. Algunos adenovirus podrían diseñarse para reducir su carga negativa, dice, y algunos tienen menos carga negativa que otros; el adenovirus Ad26 utilizado en la vacuna J&J Covid-19 no tiene tanta carga como el virus del chimpancé, lo que podría explicar por qué VITT parece ser menos común en los receptores de la vacuna J&J.

Y hasta ahora, no se ha informado ningún vínculo con VITT para la vacuna Sputnik V Covid-19, que usa tanto Ad26 (primer componente) como otro adenovirus llamado Ad5 (segundo componente) que tiene aún menos carga negativa, agrega.

Luego está la proteína de pico en sí. En este sentido el investigador del cáncer Rolf Marschalek de la Universidad Goethe de Frankfurt en Alemania y sus colegas han demostrado que los fragmentos de ARN que codifican el pico se pueden cortar y volver a unir de diferentes maneras en las células humanas; algunas de estas formas, llamadas variantes de empalme, pueden generar proteínas de pico que ingresan a la sangre y luego se unen a la superficie de las células que recubren los vasos sanguíneos.

Los especialistas consideran que el problema se puede prevenir dependiendo de cómo es administrada la vacuna. (Foto: archivo/Soy502)

Allí, provocan una respuesta inflamatoria que también se observa en algunas infecciones por SARS-CoV-2, que en personas gravemente afectadas puede conducir a la formación de coágulos.

Y la menor tasa de coágulos en la vacuna de J&J en comparación con la de Oxford-AstraZeneca podría deberse a que la versión del pico generado por la vacuna J&J fue diseñada para eliminar los sitios que permiten que el ARN se procese en variantes de empalme, dice Marschalek.

Marschalek cree que si esta idea se confirma, entonces la vacuna Oxford-AstraZeneca y otras vacunas basadas en adenovirus podrían volverse más seguras si sus versiones de pico fueran diseñadas de manera similar.

Un posible factor que afecta la seguridad de las vacunas adenovirales es cómo se administran. Las vacunas Covid-19 se administran como inyecciones en el músculo, pero si la aguja perfora una vena, la vacuna podría ingresar directamente al torrente sanguíneo.

Reino Unido ha cambiado su política de vacunación y ahora recomienda la vacuna Oxford-AstraZeneca solo para personas mayores de 40 años. (Foto: archivo/Soy502)

Si es así, muchos casos de VITT podrían evitarse pidiendo a los vacunadores que primero extraigan una pequeña cantidad de líquido del lugar de la inyección con la jeringa para verificar si hay sangre antes de presionar el émbolo para administrar la vacuna. Esta ya es una práctica estándar en algunos países, y Dinamarca la ha agregado a sus pautas oficiales para la administración de la vacuna Covid-19.

Mejorando los tratamientos

En Birmingham, Nicolson se centra en los tratamientos que interfieren con una proteína en las plaquetas, para ver si algún fármaco puede prevenir la activación plaquetaria y la cascada de eventos que conduce a la formación de coágulos en VITT.

Pero incluso si estuviera listo para lanzar un ensayo clínico de estas terapias, hay pocas personas en las que probarlas. Desde que vio los primeros casos en marzo, el Reino Unido ha cambiado su política de vacunación y ahora recomienda la vacuna Oxford-AstraZeneca solo para personas mayores de 40 años. La VITT es más frecuente en los receptores de la vacuna más jóvenes, posiblemente debido a sus respuestas inmunes más sólidas.