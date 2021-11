La pesadilla de tener que viajar a EE.UU. estando vacunado con Sputnik V

Existe riesgo al vacunarse con otras marcas de vacunas, dice experto guatemalteco.

Leonardo (nombre ficticio), un ciudadano guatemalteco que se inoculó con la vacuna Sputnik V en Guatemala, necesita irse de viaje a finales de 2021 a un país donde no ha sido aprobada la vacuna rusa.

Ante ello, tuvo que viajar a Honduras para vacunarse con Pfizer y así poder obtener el esquema de vacunación avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poder ingresar a otros países, como Estados Unidos.

Leonardo y otros guatemaltecos, se han visto en la necesidad de optar por esta iniciativa y así poder realizar sus diligencias en el extranjero.

Sin embargo, surge la inquietud ¿Es recomendable? ¿Qué riesgos podría tener una persona si recibe hasta cuatro dosis?

Constancia de vacunación de guatemalteco que se vacunó otras dos dosis extras en Honduras. (Foto: cortesía)

¿Pone en riesgo la salud?

Para despejar estas inquietudes, Soy502 consultó al epidemiólogo clínico, Erwin Calgua, quien enfatizó que colocarse una mezcla de vacunas contra el Covid-19 por el momento no es aconsejable, puesto que las investigaciones de las organizaciones mundiales a cargo de brindar información sobre la seguridad de la mezcla de estos biológicos todavía continúan.

Calgua enfatizó que hasta el momento se desconoce qué marcas de vacunas pueden ser utilizadas en las personas que se les administró las dosis de Sputnik V.

Además, la recomendación de un refuerzo en los que ya tiene el esquema completo se refiere a una dosis y no a dos, y las personas salen del país en busca de otra de las vacunas que les dé el pase de ingreso a Estados Unidos u otros países, ya que no admiten solo una vacuna.

"Si se habla de una tercer dosis, en ese sentido yo diría que con Sputnik V no se tiene información exacto de qué vacuna podría ser la adecuada de refuerzo, pero sería de una vacuna no de dos, pero en Estados Unidos no te aceptan una", manifestó el experto.

"Mi recomendación ahorita es que las personas se abstengan a colocarse otra mezcla de vacuna, porque esto puede afectar su salud, si la gente está planificando salir este fin de año es mejor que se informen antes de irse a vacunar a otro país con otras vacunas que ya son aprobadas por la OMS", agregó.

Para el epidemiólogo, el colocarse cuatro vacunas en un corto tiempo podría provocar un alto riesgo, sobre todo porque no se sabe qué efectos adversos puede provocar en las personas, tomando en cuenta que algunos efectos se prolongan hasta por seis u ocho meses, como se han presentado en algunos casos en Guatemala.

"No es apropiado que se coloquen dos dosis extras cuando aún se siguen realizando estudios... Las personas no deberían estar comprometiéndose en este momento a un viaje, es mejor que se retrase un viaje en lugar de aplicarse dos dosis extras que puede poner en riesgo la salud de las personas", señaló.

Sin respuesta

El especialista agregó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debe utilizar los canales adecuados para informar a la población que tiene estas inquietudes, sobre todo porque las personas lo están haciendo por un trámite migratorio y no para aumentar la protección del virus.

Se contactó a la cartera de Salud, pero hasta el momento no han brindado información sobre las recomendaciones que brindan a los guatemaltecos que buscan administrarse dos dosis extra de otra vacuna.