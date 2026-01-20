¿Qué pasa si se va la luz y estás en una cabina del Aerometro?

-

Muchos guatemaltecos se preguntan que pasaría si en pleno recorrido del Aerometro se va la luz, esta es la respuesta.

La construcción del Aerometro, el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica, ha comenzado.

Y entre las dudas que muchos guatemaltecos tienen está la de qué pasaría si están dentro de una cabina y hay un corte de energía eléctrica.

La Municipalidad de Guatemala aclara que cada estación contará con una planta eléctrica de emergencia.

En caso de que se vaya la luz, esta planta ayudará a movilizar a los usuarios a la estación más cercana, hasta que se reestablezca el servicio.

El Aerometro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.

De acuerdo a la Municipalidad de Guatemala, el proyecto está pensado para usarse todos los días en horarios continuos.

Funcionará como cualquier otro medio de transporte en la ciudad y estará a disposición de todos los ciudadanos que deseen movilizarse.

Dos ejes

La construcción ya inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.

El Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.

Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.