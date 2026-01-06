¿Cuánto tiempo llevará la construcción del Aerometro en la ciudad?

-

La construcción del Aerometro se llevará a cabo en siete fases.

La Municipalidad de Guatemala ya inició con los trabajos de construcción del primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, afirmó que este proyecto "responde a una necesidad real de la ciudad: movernos mejor. Un sistema moderno que conectará zonas clave de forma más ágil y eficiente, complementándose con otros sistemas de transporte para facilitar traslados más fluidos y ordenados".

Asimismo, aseguró que a mediados de este año ya se verán las primeras torres y que el proyecto durará 18, 24 y 36 meses, en sus distintas etapas.

"Esta es una obra que representa uno de los esfuerzos más importantes que hemos realizado como ciudad, como Municipalidad de Guatemala. Hoy la ciudad se ha convertido en el centro del empleo del país", dijo el jefe edil.

Estas serán las fases de construcción

El Aerometro, un proyecto que elevará la movilidad urbana a un nuevo nivel, se realizará en siete fases.

Fase 1: preparación y fundición de las bases estructurales que le darán soporte a la obra.

Fase 2: instalación de los soportes principales.

Fase 3: elevación y fijación de las torres que sostendrán el cableado.

Fase 4: instalación de sistemas electrónicos y mecánicos.

Fase 5: espacios de embarque y desembarque de usuarios.

Fase 6: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores.

Fase 7: instalación de cabinas para el transporte de pasajeros.