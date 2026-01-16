Estos son los beneficios que ofrecerá el Aerometro en la ciudad (video)

Este nuevo transporte aéreo está diseñado para atender a más de 300 mil usuarios al día.
El Aerometro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.
Busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.
Según la Municipalidad de Guatemala, el Aerometro ofrecerá muchos beneficios para los guatemaltecos.
En menos de 10 minutos, los usuarios podrán movilizarse desde la Plaza España hasta El Trébol, pues las cabinas viajarán a una velocidad de 23.4 kilómetros por hora.
Entre otros beneficios están:
- Conectará con la línea 7, 12 y 13 del Transmetro.
- Brindará una movilidad moderna y eficiente.
- Ofrecerá más rapidez en el viaje, pues reducirá el 50% del tiempo.
- Es 100% eléctrico.
- Se desplazará en el aire sin hacer ruido ni contaminar el ambiente.
El Aerometro funcionará como cualquier otro medio de transporte en la ciudad y estará a disposición de todos los ciudadanos que deseen movilizarse.