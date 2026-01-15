Así funcionará el Aerometro en la ciudad (video)

El Aerometro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.
EN CONTEXTO: Esta será la ruta que tomará el Aerometro
Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.
De acuerdo a la Municipalidad de Guatemala, el Aerometro es un sistema de transporte público urbano, pensado para usarse todos los días en horarios continuos.
Funcionará como cualquier otro medio de transporte en la ciudad y estará a disposición de todos los ciudadanos que deseen movilizarse.
Es un transporte universal e inclusivo. En él podrán ingresar sillas de ruedas, bicicletas, carruajes y equipaje para mascotas.
Es 100% eléctrico, moderno, silencioso y amigable con el medio ambiente.
La construcción ya inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.
Por otro lado, el Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.
Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.