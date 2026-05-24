Pasajero intentó abrir puerta en pleno vuelo hacia Guatemala

- El avión, con destino a Guatemala, partió del Aeropuerto Internacional Newark Liberty y finalmente fue desviado al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, luego que un pasajero intentara abrir. OTRAS NOTICIAS: ¡Nublado y con posibles lluvias! Así estará el clima este lunes 25 de mayo Un vuelo comercial con destino a la ciudad de Guatemala tuvo que desviar su trayectoria luego de que un pasajero intentara abrir una puerta del avión mientras la aeronave se encontraba a más de 10 mil metros de altura. Según reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA), el incidente ocurrió en el vuelo 1551, un Boeing 737 Max 8 que había despegado del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, del jueves 21 de mayo con 145 pasajeros y seis tripulantes a bordo. La aerolínea canceló el vuelo y programó otro al día siguiente. (Foto: Flight Tracker) De acuerdo con las comunicaciones entre la cabina y los controladores aéreos, difundida por medios estadounidenses, el pasajero intentó abrir la puerta 2L cuando el avión volaba a unos 36 mil pies de altura (10 mil 973 metros). Por su parte, el FBI confirmó que respondió al incidente en el aeropuerto de Dulles, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la nacionalidad del pasajero involucrado y tampoco se ha confirmado si enfrentará cargos formales. La aeronave desvió su trayectoria para un aterrizaje de emergencia. (Foto: Simple Flying) *Con información de Telemundo y CBS News